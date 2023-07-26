Подозреваемого в убийстве девушки в Дивногорске отправили в СИЗО

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Центральный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске, сообщается в Telegram-канале краевого управления СКР. В СИЗО мужчина проведет два месяца.

Мера пресечения мужчина избрана по ходатайству следствия. В ведомстве добавили, что подозреваемый признал свою вину.

Девушка пропала без вести 22 июля 2023 года. Известно, что она направлялась на прогулку с подругой на улицу Набережная, с которой так и не вернулась. Ее тело со следами насильственной смерти было найдено волонтерами спустя два дня в лесополосе.

Подозреваемый в убийстве 34-летний мужчина был задержан 25 июля. Он дважды судим и отбывал наказания за убийство и изнасилование. Из мест заключения он освободился 14 июля.

В ходе расследования было установлено, что перед убийством мужчина отобрал у девушки телефон, деньги и другое имущество, а также изнасиловал ее. В отношении него завели еще два уголовных дела по статьям о разбое и насильственных действиям сексуального характера.