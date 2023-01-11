Подозреваемого в попытке оседлать запряженную в карету лошадь задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину, подозреваемого в попытке оседлать запряженную в карету лошадь на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали, передает «Mash на Мойке». По данным Telegram-канала, задержанным оказался ранее судимый 39-летний механик по имени Роман. Возбуждено уголовное дело по статье 267 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств).

Инцидент произошел 2 января. В тот день петербуржец попытался влезть на лошадь, запряженную в карету. Из-за этого пострадали трое: двое детей восьми и девяти лет, а также их 43-летний отец.

Ранее в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному округу сообщили, что два человека получили травмы из-за падения новогодней елки, установленной у железнодорожного вокзала в центре Мурманска. В течение суток из-за сильного ветра праздничные елки падали в Кемеровской области и Алтайском крае.

До этого сообщалось, что 51-летний американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, оказался в больнице на Новый год. Артист был доставлен в критическом состоянии в медучреждение после того, как получил травму 1 января, убирая снег во дворе своего дома в штате Невада. Из-за сильного снегопада транспортировать Реннера пришлось на санитарном самолете.