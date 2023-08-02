Подозреваемого в госизмене жителя Тамбовской области отправили под арест Пожелавшего воевать на стороне ВСУ жителя Тамбовской области арестовали до 13 сентября

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Жителя Тамбовской области, планировавшего отправиться на Украину и воевать на стороне ВСУ, отправили под арест до 13 сентября, сообщает ТАСС. Такое решение приняли в Ленинском районном суде Тамбова. В настоящее время следствие по его делу продолжается, мужчине грозит наказание по статье о государственной измене.

Срок содержания под стражей установлен судом до 13 сентября 2023 года, — говорится в сообщении.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину 2 августа. По данным ведомства, подозреваемый переписывался с представителями украинских националистических формирований и планировал пересечь границу, чтобы вступить в ряды ВСУ. Однако он был задержан на границе. В ходе допроса он признал свою вину и заявил, что готовился к участию в боевых действиях, изучая литературу о полевой медицине, вооружениях и фортификации.

Как сообщалось ранее, в Амурской области задержали мужчину, также планировавшего принять участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. Против него возбудили уголовное дело о государственной измене и неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело также возбудили в отношении жителя Орловской области, подозреваемого в наличии связей с украинскими террористическими объединениями.