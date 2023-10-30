Подозреваемого в госизмене россиянина задержали в Севастополе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе гражданина России, подозреваемого в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. По данным ведомства, он передал Украине сведения об оборонительных укреплениях Крыма.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», задержан гражданин РФ, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ уточнили, что в марте текущего года подозреваемый выполнял работы по оборудованию оборонительных сооружений полуострова. По данным спецслужбы, он передал Киеву информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее в Красноярском крае задержали местного жителя по подозрению в передаче украинским спецслужбам информации об инфраструктуре региона. Согласно данным ФСБ, мужчина установил контакт со Службой безопасности Украины. По заданию СБУ он осуществлял фото- и видеосъемку объектов, а также отправлял материалы по закрытым каналам связи. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.