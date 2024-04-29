Подозреваемого в двойном убийстве задержали в горах Кубани В горах Кубани задержали подозреваемого в двойном убийстве на почве ревности

Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

В горах Краснодарского края был задержан подозреваемый в двойном убийстве, совершенном в Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель УФСБ России по Ростовской области. Ранее судимый 32-летний мужчина подозревается в том, что 24 апреля из ревности он застрелил 25-летнюю бывшую подругу и ее нового 32-летнего парня.

При себе у подозреваемого была палатка, снаряжение и личные вещи для длительного проживания в лесу. Задержание совместно провели УФСБ России по Ростовской области совместно с ГУМВД России по Ростовской области и Краснодарскому краю.

Подозреваемый в убийстве задержан в горно-лесистой местности около хутора Терзиян Краснодарского края, — проинформировал собеседник агентства.

Региональный Следком 24 апреля сообщал, что в частном доме в селе Кагальник были обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

Ранее американец Ларри Уэбб на смертном одре признался в двойном убийстве, которое совершил 24 года назад. Тогда он расправился с женщиной и ее дочерью. Сьюзен Картер и 10-летняя Наташа Картер исчезли в августе 2000 года. Спустя почти четверть века Ларри Уэбб заявил, что стрелял в Сьюзен Картер после ссоры.