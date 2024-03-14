Подозреваемого в двойном убийстве пенсионерок задержали спустя пять часов В Дагестане задержали жителя села Уллуая по подозрению в убийстве двух женщин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам 28-летнего жителя села Уллуая в Дагестане, подозреваемого в убийстве двух местных жительниц вечером 13 марта, сообщило МВД по республике. Согласно данным ведомства, он был задержан спустя пять часов после происшествия. Подозреваемого доставили в местное отделение полиции.

Подозреваемый в совершении двойного убийства, совершенного накануне вечером в Левашинском районе Дагестана, задержан полицейскими по горячим следам. Сотрудники полиции Левашинского района совместно с коллегами из УУР МВД Дагестана спустя 5 часов после трагического происшествия задержали подозреваемого — 28-летнего жителя того же села, — заявили в МВД.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что тела женщин, предварительно, 96 и 70 лет, были обнаружены 13 марта примерно в 21:00 в частном доме в Дагестане. Ранения были нанесены топором. Как сообщал Telegram-канал Mash Gor, убитые были матерью и дочерью.