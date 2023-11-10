Подозреваемая в изнасиловании сына учительница была соцпедагогом в школе Задержанная в Ленобласти за изнасилование сына женщина была социальным педагогом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанная за изнасилование пятилетнего сына жительница Ленинградской области работала в школе города Волхова не только учителем истории и географии, но и социальным педагогом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на адвоката отца пострадавшего мальчика. Кроме того, в вещах женщины были обнаружены медкарты детей из школы.

Когда он собирал ее вещи, были обнаружены медицинские карты детей, которые являются принадлежностью учебного учреждения. Она, помимо того что учитель истории и географии, еще и социальный педагог. Это практически психолог. У нее был доступ к личной информации детей, личный контакт с детьми на психологическом уровне. И это достаточно серьезный момент, — заявила адвокат.

Учительница была задержана после того, как бывший муж нашел в ее ноутбуке старое видео, где она совершает в отношении их общего пятилетнего сына действия сексуального характера. Известно, что отец последние три года жил с сыном в городе Павлово. Только недавно из-за проблем с жильем к ним переехала мать и устроилась работать в местную школу. Отец отмечал, что сын испытывал стресс от приезда матери.

Ребенка было не узнать. Было такое ощущение, что он замкнулся. Он перестал разговаривать. По нему было видно, что у него эмоциональный стресс, — рассказала адвокат.

В сентябре в Москве задержали женщину, которая насиловала свою 12-летнюю дочь на камеру, чтобы продавать видео педофилам. О происходившем девочка рассказала друзьям семьи, а те обратились в полицию.