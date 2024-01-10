Подозреваемая в халатности глава Кургана покинула свой пост

Фото: vk.com/sitnikovaev45

Глава Кургана Елена Ситникова досрочно прекратила полномочия по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. Временно исполняющей обязанности градоначальника станет Анастасия Аргышева. Ранее Ситникова стала фигурантом уголовного дела о халатности в связи с пожарами в регионе.

10 января 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой. Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты Курганской городской думы единогласно поддержали ее решение, — сообщили в администрации.

При этом в мэрии отметили, что Ситникова останется в рабочем коллектив, но перейдет на другую должность. Председатель городской думы Игорь Прозоров вручил ей благодарственное письмо.

Ситникову задержали 26 декабря. Причиной стали уголовные разбирательства по делу о халатности в связи с гибелью нескольких людей во время лесных пожаров в регионе. С февраля 2020 года женщина работала заместителем главы Кургана. Также она возглавляла департамент, ответственный за социальную политику.