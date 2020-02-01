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Коронавирус у троих жителей Калмыкии, приехавших из Китая, не обнаружен, рассказали в пресс-службе главы республики. У них диагностировали ОРВИ.

По данным Минздрава региона, из путешествия в КНР вернулись 12 жителей субъекта. Все они находились под наблюдением медиков. Трое оказались в больнице с подозрениями на ОРВИ. Их госпитализировали в инфекционный стационар. Анализы пациентов исследовали в Ставропольском крае, передаёт «Интерфакс».

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.