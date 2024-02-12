Подольских школьников начали обучать управлению БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учеников Быковской школы в Подольске начали обучать управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как отмечается, обучение проводят специалисты Министерства обороны России среди учащихся 5–11-х классов. Курс продлится до середины апреля, а успешно сдавшие экзамен получат юниорский разряд.

Если ученики успешно сдадут экзамен, то получат третий юниорский разряд по данному виду спорта и смогут принять участие в областных соревнованиях, — пояснили каналу в администрации Подольска.

Ранее стало известно, что в новой программе школьных уроков труда, подготовленной Минпросвещения, предусмотрены в том числе занятия по черчению и изучению технологий беспилотных летательных аппаратов. По словам замминистра просвещения РФ Татьяны Васильевой, навыки управления БПЛА необходимы во многих сферах, например для службы в армии, работы в сельском хозяйстве, логистике и так далее.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что в США открыли специализированную школу для обучения военнослужащих управлению беспилотными летательными аппаратами. Отмечается, что в последнее время дроны стали настолько распространены в военных конфликтах, что Пентагон решил систематизировать подготовку солдат к работе с ними.