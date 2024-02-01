Подольские чиновники объяснили причины «шокирующих» счетов за ЖКХ Власти Подольска объяснили высокие платежи за ЖКХ доплатой за декабрь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокие цены на коммунальные услуги в Подольске, указанные в последних квитанциях за январь, связаны с доплатой за декабрь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на местных чиновников. По их словам, в минувшем месяце горожане платили по квитанциям с неполным расчетным периодом. Отмечается, что жителям Подольска дадут отсрочку на оплату услуг.

Ранее жители Подольска возмутились ценами, указанными в последних квитанциях. По словам горожан, они неоднократно оставались без света и тепла в течение января, однако суммы в квитанциях были почти в пять раз больше обычного. Как утверждает местная жительница, в декабре ей начислили 950 рублей за однокомнатную квартиру, а в январе — 4,5 тысячи рублей. Представители администрации Подольска объяснили, что высокая стоимость услуг связана с тем, что расчетные квитанции за декабрь были выпущены раньше срока.

В связи с ранним сроком выпуска единого платежного документа за декабрь 2023 года расчет по услуге «Отопление ОДПУ» был произведен за неполный расчетный период. Поэтому начисления за январь 2024 года рассчитаны с учетом невыставленной тепловой энергии за декабрь 2023-го, — говорится в заявлении.

Горожанам пообещали дать время на погашение счетов за коммунальные услуги. По словам чиновников, им предоставят отсрочку сроком на три месяца. При этом жителям Подольска не придется подавать соответствующие заявления.

В начале января в Подольске был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с длительным отсутствием отопления в многоквартирных домах. По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, от местных властей скрывали ситуацию с теплоснабжением.