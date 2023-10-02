Подольчане попросили Путина не допустить открытия миграционного центра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители подмосковного Подольска записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не допустить открытия миграционного центра в городском микрорайоне Силикатная, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Подольчане опасаются ухудшения криминогенной обстановки.

Миграционный центр будет находиться рядом со школами и детским садиком, рядом район со слабослышащими людьми. <...> У нас на четыре района всего одна патрульная машина полицейских, в случае какой-то угрозы нас просто некому будет защитить, — объяснил местный активист Александр.

В местной администрации в ответ на обращения горожан отметили, что планы по открытию центра появились в 2019 году. Однако подольчане заметили на сайте по поиску работы вакансии инспектора в еще не открытый центр на Профсоюзной улице лишь в сентябре этого года.

Активист Александр, слова которого приводит канал, рассказал, что две недели назад жители города обратились в Следственный комитет, где им пообещали организовать встречу с руководством в Москве. Но с тех пор встреча так и не состоялась, утверждает он.

В августе в подмосковном Нахабино иностранец ударил девушку-спортсменку кулаком в лицо, объяснив рукоприкладство тем, что на ней были короткие шорты. Пострадавшая попыталась убежать, но мужчина преследовал ее, пока на помощь не пришел прохожий. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. На допросе он заявил, что поднял руку на женщину, чтобы тем самым «спасти ее от греха».