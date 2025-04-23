Подо льдами Байкала зафиксировали утечку нефти

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Около бурятского села Сухая ученые наткнулись на места, где со дна озера Байкал просочилась нефть, сообщили в пресс-службе Байкальского музея. Ученые сделали эту находку во время экспедиции по изучению нерпы, отметив, что озеро все равно остается одним из самым чистейших водоемов в мире.

Важно отметить, что, несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире, — пояснили в музее.

Отмечается, что впервые о феномене стало известно в 1833 году. Всего за год из Байкала выходит около четырех тонн нефти. Сотрудники музея уточнили, что это никак не связано с промышленной добычей ресурса.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что вода в Байкале остается чистой и ее можно пить прямо из озера. По его словам, сейчас самым важным является сохранение уникальности водоема. Чиновник объяснил, что отдыхающие не наносят вреда экосистеме озера, а турпоток в Бурятии значительно меньше, чем в Иркутской области.

Между тем в конце января на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр сейсмической активности находился в 36 километрах от населенного пункта Большое Голоустное.