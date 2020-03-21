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Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов считает, что закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике будет стимулировать геологоразведку и добычу углеводородов, а также увеличит приток инвестиций в арктические проекты.

Этот закон способен серьёзно активизировать приток инвестиций в российскую Арктическую зону, причём подстегнуть не только добычу, но и геологоразведку, проекты производства сжиженного природного газа и газохимической продукции, — сообщил ТАСС...