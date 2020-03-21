https://static.news.ru/photo/7079c9ae-6c1d-11ea-9bbe-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стимулирующие выплаты за «особые условия труда и дополнительную нагрузку» в период борьбы с коронавирусом в Подмосковье получат врачи, средний и младший медперсонал.
Врачу — 50 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу (фельдшеру, медицинской сестре, медицинскому регистратору) — 30 тыс. руб., младшему медицинскому персоналу — 10 тыс. руб., — говорится в постановлении губернатора.
Уточняется, что выплаты добавят к заработной плате за фактически отработанное время начиная с 14 февраля 2020 года из расчёта «месячной нормы часов на одну занятую ставку». Доплаты коснутся работников учреждений здравоохранения, расположенных на территории Московской области, а также медиков, командированных в аэропорт Шереметьево.
Всего в Московской области зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом.
Как писал NEWS.ru, правительство выделило Минздраву 10,2 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с заражёнными коронавирусом. В документе говорится, что деньги выделяются медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Кроме того, ещё 1,6 млрд рублей выделены сотрудникам Роспотребнадзора, «работающим в усиленном режиме по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции».