Подмосковный Минздрав раскрыл число пострадавших в Сергиевом Посаде Минздрав Подмосковья сообщил о 43 пострадавших в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минздраве Московской области сообщили NEWS.ru, что на данный момент известно о 43 пострадавших в Сергиевом Посаде. В ведомстве отметили, что шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Всего на месте происшествия работают 23 бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации.

В настоящее время на месте происшествия в Сергиевом Посаде работает 23 бригады скорой помощи, пять бригад Территориального центра медицины катастроф и вертолет санитарной авиации. На данный момент известно о 43 пострадавших, из них шестеро — в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе, специализирующемся на выпуске оптических приборов для силовых структур, промышленности и учреждений здравоохранения. Очевидцы утверждают, что взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Над самим предприятием поднялся высокий столб дыма.

Позднее представители МЧС России заявили, что, по предварительным данным, беспилотник не является причиной взрыва на предприятии. По словам представителей ведомства, происшествие произошло на складе с пиротехникой. При этом жители Сергиева Посада нашли элемент, похожий на часть снаряда.