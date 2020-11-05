Подмосковный губернатор сообщил о росте госпитализаций с COVID-19

https://static.news.ru/photo/96dd4f00-1f99-11eb-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пациентов, доставленных в больницы Подмосковья с коронавирусом, растёт каждую неделю, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Неделя к неделе госпитализация [пациентов с COVID-19] растёт, — заявил он.

Политик отметил, что в Московской области по-прежнему не хватает медицинского персонала. По его словам, власти приняли решение открыть дополнительный госпиталь в комплексе «Крокус экспо».

Напомню, что весной, когда мы построили [временные госпитали] «Патриот» и «Крокус», они практически остались незадействованными, то есть волна ушла. Сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются, — сказал Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что представители власти проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте и местах скопления людей. Кроме того, были введены ограничения на работу предприятий и школ.

Чем дальше, тем выше сознательность людей. Поэтому я надеюсь, что в это время мы все будем большой единой семьёй, которая понимает, что то, что происходит сегодня, — это серьёзный вызов и самодисциплине, и системе здравоохранения, и органам власти, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России напряжённая, но находится под контролем. Он отметил, что сдерживать пандемию удаётся благодаря принятым мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.