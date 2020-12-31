Подмосковный губернатор поздравил жителей с Новым годом

https://static.news.ru/photo/eeb901ba-4b59-11eb-9a13-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: andreyvorobiev/instagram.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей региона с Новым годом.

Он пожелал жителям сил и здоровья в новом, 2021 году.

Совсем скоро пробьет полночь и наступит главная ночь в году, которую все мы стараемся провести с родными, друзьями, близкими, — написал он в Instagram.

Политик отметил, что направляет самые добрые и тёплые слова людям, находящимся в красных зонах. Медикам он пожелал сил и терпенья, а пациентам — быстрее поправиться и вернуться к семье.

Всем нам хочу пожелать, чтобы 2021 год принес только всё самое хорошее. Здоровья вам, любви и благополучия. С Новым годом, — заключил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил жителей России с наступающим Новым годом и Рождеством. Как отметил председатель правительства, впереди ожидает время новых дел, интересных проектов и достижений.

Он пожелал россиянам крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего. По словам премьера, Новый год и Рождество — главные и любимые праздники, наполненные встречами с родными и близкими, незабываемыми мгновениями и атмосферой счастья, писал NEWS.ru.