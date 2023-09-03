Подмосковный дачник прострелил ногу буйному соседу по фамилии Калашников В Воскресенске дачник прострелил ногу налетевшему на него с топором соседу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Воскресенске дачник прострелил ногу своему соседу по фамилии Калашников, налетевшему на него с топором, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, конфликт случился в СНТ «Михалево».

По данным канала, 35-летнему дачнику мешал отдыхать 34-летний сосед, который после выпитого начал буянить. Сначала мужчина попросил его вести себя потише, но тот ответил оскорблениями и начал угрожать.

Ситуация накалялась, и дачник отправился к участку Калашникова, для перестраховки прихватив с собой пистолет. Подвыпивший сосед при виде мужчины налетел на него с топором в руках, но в результате получил пулю в ногу.

Калашникова забрали в больницу с рваной раной левого бедра, а у другого дачника изъяли пистолет, разрешение на оружие у него также имелось. В итоге оба пошли на мировую, не имея претензий друг к другу. Заявление в полицию на соседа Калашников писать не стал.

Ранее в подмосковной Дубне местный житель выстрелил из ружья в голову своей соседке, которая нахамила ему в ответ на просьбу не выгуливать собаку у дома. Поначалу мужчина сделал замечание собачнице через окно, но после грубой реакции подкараулил женщину в подъезде, направил ствол и произвел выстрел.