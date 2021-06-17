Подмосковным водителям такси и автобусов запретят работать без прививки

https://static.news.ru/photo/8f1b34f2-cf53-11eb-8f72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье водители такси и автобусов, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, к работе допускаться не будут, после 15 июля их отключат от заказов через агрегаторы. Об этом сообщил вице-губернатор региона Игорь Тресков, рассказывает телеканал «360».

Мы до каждого водителя доведём информацию о том, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси, к работе допускаться не будут, — цитирует его телеканал.

Он добавил, что с 18 июня каждому водителю такси будут вручать уведомления о том, что нужно пройти вакцинацию. После чего они должны будут подтвердить где и когда получат прививку.

К 15 июля все водители такси и автобусов должны пройти хотя бы первую вакцинацию. Тресков также заявил, что сотрудники ГИБДД на блокпостах будут проводить проверки на наличие у них ковид-паспорта или QR-кода.

В Московской области, по инфoрмации вице-губернатора, водителями такси работают более ста тысяч человек, ежeдневно каждый из них контактирует с 50–100 житeлями региона.

Ранее телеведущий Владимир Познер раскритиковал политику российских властей в области вакцинации от коронавируса. В разговоре с NEWS.ru он выразил мнение, что людей нужно обязать делать прививки.