https://static.news.ru/photo/8e930626-6925-11ea-97a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к подмосковным руководителям предприятий и компаний с просьбой перевести своих сотрудников на удалённый режим работы. Он сообщил, что в регионе по состоянию на 18 марта зафиксировано 12 случаев заражения коронавирусом.

Мы работаем напряжённо, и остановить болезнь можно только совместными усилиями. Сегодня очень важно по-новому посмотреть на процессы внутри организаций и везде, где возможно, перевести сотрудников на удалённую работу, — цитирует телеканал «360» Воробьёва.

Губернатор подчеркнул, что эта мера позволит разгрузить общественный транспорт и позволит матерям присматривать за школьниками, отправленными на карантин. Также он призвал работодателей не отправлять сотрудников в вынужденный отпуск за свой счёт и напомнил о работе горячей линии для бизнесменов Подмосковья. Он попросил звонить по номеру 0150 и сообщать информацию о количестве сотрудников, которых перевели на работу из дома.

Как писал NEWS.ru, чуть ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести сотрудников на удалённую работу. По словам градоначальника, многие общественные учреждения в столице приостановили свою работу. С 21 марта будут прекращены занятия в школах. Он также добавил, что перевод работников на удалённую работу станет огромным вкладом в борьбу с пандемией. Собянин рассчитывает временно сократить число офисных сотрудников на 15–30%.