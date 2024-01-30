Подмосковные врачи спасли ребенку перерубленный палец В Одинцово врачи спасли ребенку перерубленный коляской-трансформером палец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово врачи детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно восстановили пятилетней девочке палец, случайно перерубленный коляской-трансформером, рассказала «360» мать ребенка. По ее словам, о полной жизнеспособности пальца можно будет говорить после восстановления кровотока.

Сделали все, что можно: восстановили сустав, натянули сухожилие. Мы ждем — должна восстановиться кровеносная система. <...> Мы с ней общались. К счастью, ребенок не очень понял, что происходит. Сказала: «Я спала, мне починили пальчик», — рассказала мать девочки.

Инцидент произошел 28 января. Девочка гуляла с родителями и младшей сестрой. Коляска с младшим ребенком застряла в снегу, и девочка попыталась помочь вытащить ее. В этот момент коляска внезапно сложилась, перерубив палец ребенка. Алису госпитализировали, хирурги в больнице смогли пришить ей палец.

Как отмечают врачи, палец на перевязке демонстрирует жизнеспособность, однако говорить о полном восстановлении пока рано.

Ранее в Москве посетитель одного из ночных клубов откусил палец охраннику. Инцидент произошел, когда молодого человека в очередной раз попросили покинуть заведение.