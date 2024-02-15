Подмосковные врачи спасли мужчину с ножевыми ранениями сердца и легкого В Солнечногорске врачи спасли пациента с ножевыми ранениями сердца и легкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске врачи спасли 21-летнего пациента, поступившего в больницу с ножевыми ранениями сердца и левого легкого, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области. Экстренная операция длилась полтора часа.

Чтобы спасти мужчину, хирурги ушили ранения жизненно важных органов. Уже через два дня пациента перевели из реанимации в хирургическое отделение. На данный момент молодого человека выписали из больницы. Его состояние оценивается как стабильное.

В Подольске ранее врачи спасли 95-летнюю пенсионерку, которая из-за язвы потеряла два литра крови. Пациентка была выписана из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжила наблюдаться у терапевта. Врачи применили метод эндоскопического гемостаза, позволяющий удалить пораженные участки слизистой и одновременно прижечь кровеносные сосуды.

До этого в подмосковном Одинцово врачи детской клинической травматолого-ортопедической больницы успешно восстановили пятилетней девочке палец, случайно перерубленный коляской-трансформером. Девочка попыталась помочь вытащить застрявшего в снегу младшего ребенка. В этот момент коляска внезапно сложилась, перерубив ей палец.