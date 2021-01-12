Подмосковные власти объяснили, как перевести школьников на удалёнку

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В Московской области школьники, в случае острой необходимости могут временно перейти на дистанционный формат обучения. Для этого родителям нужно написать заявление.

В заявлении также должна быть указана причина такого решения. Например, с ребёнком проживают пожилые родственники, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы регионального минобразования.

Бумажный вариант заявления, отметили в ведомстве, можно принести в школу позже, электронный – отправить на почту образовательного учреждения или директору через Школьный портал. Там же дети будут получать домашние задания. Если потребуется, для школьников организуют консультации.

Как писал NEWS.ru, школьники Свердловской области после каникул начали обучение в очной форме. При этом меры безопасности в учебных заведениях усилены, чтобы упредить распространение коронавируса.

Школы обеспечены средствами защиты: антисептиками, рециркуляторами воздуха, а также бесконтактными термометрами. Власти региона распорядились организовать отдельные входы и выходы и составить особое расписание занятий, чтобы развести потоки детей.