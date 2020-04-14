Подмосковные учителя сняли трогательное видео для школьников

https://static.news.ru/photo/81974d42-7e24-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Учителя школы № 16 из Красногорска записали для своих учеников трогательное видеообращение. В нём они рассказывают, как соскучились по детям.

Я надеюсь, что мы скоро с вами увидимся, что скоро это всё закончится. Вы придёте радостные, наполните шумом этот класс, заполните его вопросами, и я смогу ответить на каждый вопрос. А сейчас я вас очень крепко обнимаю, как мы это делали каждую перемену, — сказала одна из учительниц, сообщает телеканал «360».

Педагоги сделали большой баннер, на котором написали «Мы тоже по вам скучаем!». Его повесили на школьном заборе.

16 Школа LIVE/vk.com

Ранее NEWS.ru писал, как четвероклассники растрогали до слёз учительницу школы имени Подольских курсантов. Дети подготовились к дистанционному уроку, надев футболки с надписью «Ирина Михайловна, вы — классная». Некоторые ученики подготовили плакаты с такой же надписью, некоторые прокричали фразу, когда педагог начала видеоурок. Учительница была тронута таким вниманием, в ответ она сказала детям, что очень любит их и скучает по ним.