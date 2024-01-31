Подмосковные медики спасли ребенка, проглотившего магнитный конструктор

Медики в подмосковном Раменском спасли жизнь годовалой девочке, которая проглотила магнитный конструктор, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как отмечается, мать привезла ребенка в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Рентген показал, что в желудке малышки находятся четыре шарика.

По данным канала, хирургического вмешательства было не избежать. Проглоченные детали спровоцировали разрывы стенки желудка и тонкой кишки. Ребенку сделали операцию, и сейчас девочка готовится к выписке.

В ноябре в подмосковной Черноголовке 15-летняя школьница проглотила 15 магнитных шариков. Девочка пояснила, что была в гостях, где увидела магнитный конструктор с небольшими шариками. Она взяла их в рот, планируя перекатывать языком. В определенный момент школьница отвлеклась и рефлекторно проглотила шарики. Инородные предметы смогли обнаружить на рентгене в тонком кишечнике.

Ранее клинический психолог Даниил Калошин посоветовал родителям покупать игрушки, которые соответствуют возрасту детей, чтобы уберечь их от проглатывания мелких предметов. По его словам, не стоит приобретать годовалому ребенку конструктор с мелкими деталями. Также важно внимательно следить за тем, чем занят ребенок. В раннем возрасте согласовать с детьми определенные правила довольно трудно.