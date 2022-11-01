Подмосковные фабрики переводят на производство военного обмундирования

Фото: Игорь Руссак/РИА Новости

Работница шьет военную полевую форму

Многие трикотажные фабрики, расположенные в Московской области, переводят на производство военной экипировки, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Считается, что это поможет обеспечить мобилизованных оборудованием.

Канал утверждает, что фабрика, расположенная в городском округе Красногорск Московской области, выпускающая детские колготки и чулки, теперь выпускает тактические носки и балаклавы. Фирму в городском округе Фрязино переключили на изготовление термостелек и термоварежек. Компания в городском округе Сергиев Посад, выпускающая военную амуницию, увеличила производство в 1,5 раза.

Заявляется, что все это должно обеспечить мобилизованных необходимым обмундированием, — говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения военнослужащих и мобилизованных россиян. Он подчеркнул, что необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей.