Подмосковному заводу выделили грант для импортозамещения пива

Инвестор из Домодедово выиграл конкурс отбора по предоставлению субсидий на закупку оборудования, «Домодедовский пивоваренный завод» получил 6 млн рублей на реализацию новой линейки продукции в рамках импортозамещения, пишет «Подмосковье Сегодня». Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева уточнила, что на реализацию проекта всего выделили 25 млн рублей.

В рамках поддержки «Домодедовский пивоваренный завод» получил более 6 миллионов рублей, которые были предоставлены предприятию в качестве компенсации затрат на оснащение производственной линии. Общий объем инвестиций в проект новой линии составил 25 млн рублей, планируется создать около 20 рабочих мест, — подчеркнула Зиновьева.

Проект пивоваренного завода позволит снизить влияние импортной продукции на российский рынок, а также минимизирует негативное влияние ухода многих зарубежных компаний из России. При этом проект модернизации, который запустили в 2021 году, удалось реализовать в кратчайшие сроки.

Ранее крупнейшая пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune в России. Соответствующее решение было принято с целью минимизации логистических трудностей, а также обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции.