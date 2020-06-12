Подмосковного сантехника заподозрили в серии убийств

https://static.news.ru/photo/c72880fe-acac-11ea-b12d-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Пресс-служба ГСУСК по Подмосковью сообщила о задержании сантехника, которого подозревают в серии изнасилований и убийств.

По информации сотрудников правоохранительных органов, мужчина изнасиловал и убил трёх женщин,а в начале 2020 года надругался над 10-летней девочкой.

Задержан подозреваемый в совершении серии убийств и изнасилований на территории Ступинского и Каширского городских округов. Им оказался местный житель, работающий сантехником в одном из ЖЭО, — цитирует сообщение РИА Новости.

Следователи сообщили, что на допросе подозреваемый признал свою вину. На данный момент проверяется его причастность к другим подобным преступлениям. Устанавливаются детали.

NEWS.ru писал ранее, что под Красноярском задержали школьника, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки.