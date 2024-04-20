Подмосковного бизнесмена застрелили около магазина В Балашихе 60-летнего предпринимателя застрелили около магазина

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Балашихе убили местного предпринимателя, сообщает Telegram-канал «Балашиха Life». По его информации, 60-летний бизнесмен получил около пяти огнестрельных выстрелов в упор, от полученных травм он скончался на месте. Личность подозреваемого пока неизвестна.

Как передает канал, убитый был хозяином круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. По предварительным данным, преступник ждал жертву около дома. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Москве около подъезда 21-летний местный житель ударил ножом в живот 25-летнего водителя мотоцикла, который занял парковочное место. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, но мужчина скончался от полученных травм. Подозреваемый в убийстве Шахин Аббасов задержан. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Кроме этого, были задержаны двое соучастников Аббасова.

Представитель МВД России Ирина Волк опубликовала кадры допроса Аббасова. На видео молодой человек не сразу реагирует на требование представиться. Всех задержанных впоследствии доставили для ареста в Москву.