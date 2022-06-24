Подмосковное мороженое оказалось самым качественным в России

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Роскачество признало ванильный пломбир «Свитлогорье» из Дмитрова самым качественным в России, сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что такой результат производитель показал благодаря своему рецепту.

Такой высокой оценки подмосковного мороженого из Дмитрова удалось добиться за счёт использования молочным заводом натуральных ингредиентов, качественного сырья, а также неизменности рецептуры, — сказал он.

Мурашов подчеркнул, что такие независимые проверки Роскачества помогают формировать имидж Московской области как территории стабильного производства и высокого качества.

Мороженое 38 торговых марок проверяли по органолептическим показателям, на наличие растительных жиров и бактерий кишечной палочки, а также на следы антибиотиков и соответствие маркировки по сахару. Помимо этого, определяли качество молочного сырья.

6 июня стало известно, что теперь российские производители мороженого вынуждены менять состав продукции из-за дефицита импортного сырья. По словам главы отдела маркетинга компании Icecro Ксении Вышмаковой, всё, что оставалось в запасах, закончилось.