Подмосковье вышло в лидеры по качеству городской среды

Московская область вошла в число лидеров по индексу качества городской среды в 2021 году, сообщает «360». В рейтинге города Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы и Красногорск. Индекс рассчитывается по жилью, улично-дорожной сети, озеленённым пространствам, инфраструктуре.

Учитываются также безопасность, комфортность, экологичность, современность, идентичность, разнообразие среды и эффективность управления.

Формирование данного индекса имеет большое значение. Это очень важный механизм, который позволяет систематизировать работу. Когда четыре года назад началась эта работа, мы многое узнали, стабилизировали границы наших территорий, посмотрели, где у нас какие вещи западают. И так каждый год благодаря такой слаженной работе получается увеличивать и улучшать комфортную среду в наших городах по разным совершенно направлениям, — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что из 74 городов 67 получили оценку «благоприятная городская среда». Это на 6% больше, чем в 2020 году.

Ранее стало известно, что благоустройство исторического центра Звенигорода завершится в 2022 году. Его начали в прошлом году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».