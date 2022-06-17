Подмосковье впервые выбилось в регионы — лидеры по инвестпривлекательности

Фото: воробьёв.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Подмосковье впервые выбилось в тройку регионов — лидеров по состоянию инвестиционного климата, сообщает «360». При этом в прошлом году Московская область занимала седьмую позицию, а семь лет назад — лишь 22-ю. Губернатор области Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье прикладывает для развития экономики максимальные усилия.

Все стараются сделать так, чтобы экономика росла, чтобы рабочие места создавались. Бывает так, что рейтинг разъединяет, а бывает так, что объединяет. И те группы, которые были сегодня показаны, говорят, что задачи, которые перед нами стоят, — они общие. На первом ли ты месте, на 10-м или на 12-м — значения не имеет, — сказал он.

Данные для рейтинга формируют на основе опросов предпринимателей и экспертов, а также с использованием статистики. На первом месте сейчас находится Москва, на втором — Татарстан, на третьем — Московская область.

Российский экологический оператор ранее представил «Зелёный рейтинг» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте страны. Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Оценка складывалась из статистики и опроса жителей.