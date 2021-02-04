Подмосковье продолжит поддерживать пострадавшие отрасли экономики

https://static.news.ru/photo/2f9bc54a-66ea-11eb-9e36-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Гордеев/Фотобанк Московской области

Поддерживать пострадавшие в пандемию отрасли экономики продолжат подмосковные власти. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

По его словам, эти меры позволят бизнесу вернуться к обычной работе, а экономике региона — к росту. Он также добавил, что для торговых сетей Подмосковья действовали сниженные арендные ставки на протяжении трёх кварталов 2020 года, а их владельцы не платили налог на имущество.

Острой необходимости для введения дополнительных налоговых мер поддержки торговых центров сейчас нет, — цитирует его телеканал «360».

Духин напомнил, что сейчас в Подмосковье сняты почти все коронавирусные ограничения. Остаются только небольшие исключения, но бизнес вполне может работать в обычном режиме. Это касается в том числе и торговых центров.

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился снизить в больницах региона количество коек, выделенных под лечение больных с коронавирусной инфекцией. Это решение он аргументировал уменьшением числа госпитализаций с COVID-19.