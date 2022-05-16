Подмосковье поддержит «Макдоналдс» при «перезапуске» сети

Cеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» / Фото shutterstock.com

Власти Подмосковья окажут поддержку сети быстрого питания «Макдоналдс» после перехода под управление отечественных предпринимателей, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в беседе с «360». Он напомнил, что около 10 тысяч жителей Московской области работают на предприятии.

Когда она запустится, мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможным дальнейшее развитие и расширение. Какой бы ни был бренд и новый владелец, для нас «Макдоналдс» — это в первую очередь наши люди, сотрудники компании. Почти 10 тысяч человек работают [в ресторанах «Макдоналдс»] в Московской области, — заверил Воробьёв.

Глава региона отметил, что в Подмосковье расположено рекордное количество ресторанов «Макдоналдс» в России — около 140 заведений. По словам Воробьёва, у Московской области есть немало поставщиков, которые могут обеспечить бесперебойные поставки качественных продуктов питания в сеть ресторанов.

Ранее стало известно, что рестораны «Макдоналдс» возобновят работу в России, однако в другом формате. Компания сохранит коллективы работников и сами кафе, однако к середине июня российскую сеть ждёт ребрендинг и новое имя.