Подлет дронов к Севастопольской бухте сделали невозможным Развожаев: подлет беспилотников к штабу Черноморского флота невозможен

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Выводы после атак беспилотных летательных аппаратов на штаб Черноморского флота сделаны, подлет к Севастопольской бухте теперь невозможен, заявил в беседе с ТАСС губернатор Михаил Развожаев. По его словам, все дроны, летящие в сторону бухты, теперь сбиваются намного раньше. Он подчеркнул, что работа ведется очень профессионально, «в том числе и по линии подавления, усиления вооружения».

Сейчас подлет со стороны бухты невозможен. Мы видим, что уже вообще к территории Севастополя, к городской инфраструктуре, ко входу в бухту ничего не долетает и сбивается гораздо раньше. Меры, безусловно, флот предпринял, — сказал губернатор.

Ранее Развожаев сообщал, что системы ПВО Крыма сбили три беспилотника над Черным морем по направлению к Бельбеку. До этого он сообщил о работе ПВО над бухтой Севастополя. По его словам, украинские войска пытались атаковать Крым беспилотниками уже несколько раз с начала 2023 года. Все БПЛА были сбиты.

Впоследствии он сообщил, что утром 16 января российские системы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над Черным морем, ни один из дронов не достиг цели в Крыму.