Подконтрольные Украине нарколаборатории ликвидировали под Волгоградом ФСБ пресекла работу трех подконтрольных Киеву нарколабораторий под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа трех нарколабораторий, контролируемых с территории Украины, пресечена сотрудниками ФСБ в Волгоградской области, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. Работавшие в них граждане России задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Установлено, что под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств, посредством использования интернет-приложения для дальнейшего бесконтактного сбыта через «тайники-закладки», с целью незаконного обогащения, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ добавили, что в ходе проведенных в лабораториях обысков изъято коло 50 кг готовых к сбыту наркотиков, прекурсоры наркотических средств, психотропные вещества, около 3000 литров химических реактивов и оборудование. Кроме того, у организаторов лабораторий были найдены почти 2,5 млн рублей, полученных ими от украинских кураторов.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Шатуре сотрудники ФСБ выявили и ликвидировали нарколабораторию, деятельность которой контролировалась с территории Украины. Силовики задержали группу украинцев, занимавшихся производством запрещенных веществ, и изъяли 57 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере. Участники преступной группы находятся под арестом, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.