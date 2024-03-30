«Подготовка к непопулярным решениям»: Ходаковский о переговорах с Зеленским Ходаковский: Зеленский готовит Украину к непопулярным решениям по перемирию

Высказывания французского лидера Эммануэля Макрона на тему Украины являются чистой воды популизмом в условиях вырождения европейской нации, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский при этом неслучайно заявил о готовности Киева отказаться от претензий на границы 1991 года. Ходаковский допустил, что украинцев начинают готовить к непопулярным решениям для перемирия с Москвой.

Украинские говорящие головы на фоне заверений о незыблемости и нерушимости всё больше вставляют посылов о печальном положении своей армии. <...> Главным лейтмотивом выступает, все-таки, постепенная подготовка общественного мнения к непопулярным решениям. <...> Зеленский в последнем интервью неслучайно размыто и уклончиво толковал формулу победы над Россией, сузив полосу претензий на данном этапе до территорий до начала СВО, — то есть, исключив бывшие ЛДНР. Дескать, мы вернем сначала до одних пределов, а потом всё остальное само приплывет нам в руки, — пишет Ходаковский.

Если Украина начинает осознавать патовость ситуации и готова смягчить условия для переговоров, тогда остается вопрос, считает ли Россия достаточными свои позиции, чтобы их зафиксировать, отметил замглавы Росгвардии в ДНР. По словам Ходаковского, хотя сам он не сидит в окопе, ВСУ уже извели на него «несколько HIMARS», и только благодаря расчетам РЭБ ему удалось выжить.

Росгвардеец подчеркнул, что знает цену конфликту, поэтому не может требовать сражений до победного конца. С другой стороны, после некоторых сложностей армия России шагнула вперед, и «нога еще в воздухе», добавил он.