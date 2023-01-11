Подъезд в Нижнем Новгороде превратился в ледяную пещеру

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В жилом доме в Нижнем Новгороде один из подъездов превратился в настоящую ледяную пещеру, передает РЕН ТВ и публикует видеозапись с места событий. Отмечается, что там из-за влажности скопилась вода, которая на фоне сильных морозов превратилась в налет. Как рассказала одна из местных жительниц, подобная ситуация возникает не первую зиму.

То воду приедут откачают, сама я не знаю еще, что там с трубами, какая-то протечка. У нас нет подвального помещения, трубы проходят под полом, — сообщила женщина.

Другая собеседница журналистов отметила, что суд с управляющей компанией уже был, по итогам разбирательства проблему никто не устранил. Сотрудники коммунальных служб уже работают над исправлением положения.

Как ранее говорил юрист Александр Хаминский, в случае если никто не занимается уборкой снега во дворах, россияне могут пожаловаться в управляющую компанию (УК), жилинспекцию и коммунальные службы. По словам специалиста, выбор инстанции для подачи жалобы зависит от того, на каком участке придомовой территории не были убраны осадки. Так, за уборку снега с дворовых и прилегающих территорий отвечают управляющие компании. В их зону ответственности в том числе входит расчистка тротуаров и внутридворовых подъездов.

Эксперт добавил, что за очистку мест, расположенных за пределами дворов и тротуаров, отвечают компании и учреждения, работающие в коммунальной сфере.