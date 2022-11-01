«Подъем»: жителям Липецка предложили убежище в аварийном доме

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На одном из домов Липецка появилось объявление о близлежащем убежище, по адресу которого находится аварийный дом, сообщает Telegram-канал «Подъем». Объявление с адресом убежища с «угрозой жизни в связи с внезапным обрушением перекрытий» развесила управляющая компания.

Директор УК «Союз» Евгений Королёв уточнил, что все адреса давала мэрия, а сами они не знали, что дом находится в аварийном состоянии. В свою очередь в мэрии произошедшее назвали ошибкой и пообещали все «проверять ручками». Объявления с адресом укрытия в аварийном доме уже сняли и в течение дня повесят новое.

В мэрии также пояснили, что в Липецке находится около трех тысяч многоквартирных домов и подвальное помещение, которое может использоваться как укрытие, существует не в каждом из них.

За жителями нужно закрепить какой-то дом. Так работает система. Если она срабатывает некорректно, мы призываем обращаться в департамент ЖКХ. Тут уже люди ручками будут перепроверять, — пояснили в мэрии.

Ранее правление одного из товариществ собственников жилья в Москве распространило среди жителей объявление о подготовке бомбоубежищ к «приему укрываемых». Сотрудники сослались на решение, якобы принятое в ходе совещания в столичной мэрии 11 октября под руководством заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

В свою очередь москвичи, проживающие у станций метро «Аэропорт» и «Динамо», рассказали про оборудование подвалов домов под защитные сооружения с использованием матрасов и раскладушек.