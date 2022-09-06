Стали известны подробности тура на Ключевскую сопку Погибшие на Ключевской сопке туристы могли заплатить за подъем по 80 тысяч рублей

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Альпинисты

Турфирма, организовавшая восхождение на Ключевскую сопку, в результате которого погибли люди, находится в Новосибирске. Поднять на любую высоту могли каждого желающего, который им заплатит, даже без опыта и физической подготовки, сообщил «КП-Новосибирск» знакомый с ситуацией источник. Согласно данным сайта организации, пострадавшие могли заплатить около 80 тысяч рублей за тур.

К этим ребятам обращались экстремалы со всех уголков России. Даже если человек никогда не был в горах, его могли поднять на любую высоту, если он заплатил. Клиент мог ткнуть пальцем на любой маршрут и сказать: «Хочу», — отметил собеседник издания.

Гид, который выжил при подъеме, работал в компании больше пяти лет. На странице турфирмы его характеризуют как «матерого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом». Сообщается, что Андрей руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов. Друзья гида убеждены, что он никогда бы не стал рисковать жизнью людей и не мог допустить нарушения техники безопасности.

Ранее стало известно, что закрылся офис организовавшей смертельную экспедицию на Камчатку турфирмы «Экстрим тайм». По словам местной жительницы Анастасии, после 3 сентября офис организации так ни разу и не открылся. Она добавила, что в день трагедии фирма закрылась около 18 часов, хотя обычно сотрудники находились внутри до 22 часов.