Военнослужащие пожаловались омскому губернатору на поборы «Подъем»: губернатор Омской области пообещал разобраться с проблемами военнослужащих

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков в разговоре с «Подъемом» пообещал разобраться с проблемами военнослужащих, которые обратились к нему, а также к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос отсутствия командования и выяснить, почему с них на учениях требуют деньги за топливо для боевых машин. Глава региона поручил Министерству региональной безопасности направить запрос в Минобороны.

В своем видеообращении бойцы 504-го танкового полка рассказали, что в зоне спецоперации остались без российского командования и попали в подчинение военных ДНР. Поле этого их стали переучивать на пехотинцев, хотя первоначально их обучали на артиллеристов. Также они пожаловались, что руководство собирает с них деньги на бензин, угрожая отправить на передовую.

Детали с расформированием полка, сборами на бензин и переводом военнослужащих в Управление Народной милиции ДНР, безусловно, требует разъяснений. Ждем обратной связи, — заявил Бурков.

Ранее жены и матери мобилизованных 394-го, 143-го полков Приморского края записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловались на вшей и чесоточных клещей «на огневом рубеже». Женщины также сообщили, что военным не оказывают должную медпомощь. По их словам, обмундирование солдат пришло в негодность, а новое не предоставляется.