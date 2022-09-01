«Подъем» узнал о жалобе жительницы Сочи на слишком горячий чай «Подъем»: жительница Сочи пожаловалась, что ее ребенок получил ожог из-за пролитого в самолете чая

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Во время рейса из Екатеринбурга в Сочи мальчик получил ожог стопы, облившись горячим чаем, который раздавали бортпроводники «Уральских авиалиний», рассказала мать ребенка Мария изданию «Подъем». По ее словам, вода в стакане была настолько горячей, что мальчику ошпарило ногу через кроссовки. На фотоснимке, прикрепленном в сообщении сетевого издания, видны волдыри на ноге ребенка.

Ребенку через кроссовки так ошпарило ногу, что кожа буквально обварилась, — заявила женщина.

Мать пострадавшего рассказала, что после ожога стюарды не предоставили должной медицинской помощи. Женщина также отметила, что в данный момент ребенок находится в больнице — к ожогу на ноге добавилась инфекция.

Сами представители «Уральских авиалиний» в разговоре с «Подъемом» отвергли обвинения женщины, сказав о том, что на борту их лайнеров вообще не подают кипяток. Сотрудников авиаперевозчика также смутили пузыри на ноге мальчика. По их мнению, получить такие волдыри, еще и через кроссовок, попросту невозможно.

Кипяток на борту самолета не подается. Температура горячей воды в чайнике при подаче не бывает выше 60-70 градусов. «Обвариться» на борту весьма затруднительно. С такими пузырями и через кроссовок — это нереально, — отметили в «Уральских авиалиниях».

Мама пострадавшего позже рассказала о намерении обратиться в авиакомпанию и судебные органы.

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