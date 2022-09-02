«Подъем»: школьникам в Дзержинске раздали разваливающиеся учебники «Подъем»: пятиклассникам в дзержинской школе № 23 раздали старые учебники

Фото: t.me

Пятиклассникам в дзержинской школе № 23 раздали старые, разваливающиеся учебники, сообщает «Подъем». На фотографиях, опубликованных в Сети, можно увидеть книги с мятыми страницами и разодранными корешками. В пресс-службе местной администрации рассказали, что в мэрию жалоб от учеников и их родителей на состояние учебников не поступало. Старые книги уже заменили.

Жалобы на состояние и качество учебников от родителей учащихся или педагогов дзержинских школ в администрацию города не поступали. В настоящее время учебники ненадлежащего состояния в МБОУ «Средняя школа № 23 с углубленным изучением отдельных предметов» уже заменены, — сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

В мэрии добавили, что на закупку новой партии учебников в этом году школе № 23 выделили около двух миллионов рублей.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки Забайкалья сообщили, что руководителя и воспитателя детского сада № 73 в Чите уволили после того, как в учреждении вручили детям грамоты с изображением герба Украины — трезубца. В ведомстве добавили, что причиной инцидента стали «халатность и безответственное отношение к профессиональной деятельности» сотрудников детсада.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что воспитатель детсада № 73 скачал грамоты с изображением герба Украины в Интернете, он действовал без злого умысла. Сотрудник учреждения просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещен герб Украины. Собеседник добавил, что грамоты отпечатали в детском саду.