Подъем российского флага над Богдановкой сняли на видео Военкор Котенок показал подъем российского флага над Богдановкой

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Подъем российского флага над Богдановкой попало на видео, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Он отметил, что из села открывается дорога на Часов Яр, но «бежать впереди паровоза» не стоит.

Богдановка расположена к северо-западу от Хромово. Из Богдановки открывается дорога на Часов Яр. Главное — не вбежать впереди паровоза. А то, например, уже брали Авдеевку в клещи, устанавливая «огневой контроль» над дорогами ней. Это не так. Противник перебрасывает на позиции броню и арту, ротирует подразделения, — написал военкор.

До этого российские военные поразили несколькими советскими ракетами П-35Б позиции комплексов ПВО войск Украины в Одессе, сообщил информированный источник. Он уточнил, что использовались ракеты с оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России возьмут под контроль Авдеевку к 1 марта. По его словам, на ход СВО существенно повлияли удары по предприятиям украинской оборонной промышленности, в том числе и цехам производства беспилотников. Дандыкин уверен, что подразделения ВСУ в Авдеевке ждет судьба бойцов на «Азовстали», которые были вынуждены сложить оружие.