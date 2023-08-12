Поддубный: ВСУ потеряли двух высокопоставленных офицеров в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские военные нейтрализовали двух высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации, сообщил военкор Евгений Поддубный. В своем Telegram-канале он уточнил, что среди ликвидированных значится майор Алексей Шелудько.

ВС РФ выбивают командный состав противника. На Запорожском направлении ликвидирован офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Яриш. На другом участке фронта, в районе Артемовска, ликвидирован майор Алексей Шелудько, — сообщил журналист.

Ранее в Минобороны России рассказали, что артиллеристы ВС РФ поразили пункт управления присоединившихся к украинским войскам иностранных наемников в Николаеве. Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по палаточному лагерю ВСУ в районе населенного пункта Райское.

Экипажи Су-25 поразили скопления живой силы противника в Белогоровке, Спорном и Красногоровке. В районе Красногоровки расчет огнеметный системы «Солнцепек» уничтожил подразделения 1-го батальона 109-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В Ивано-Франковской области на западе Украины российские ВКС поразили высокоточными ракетами военный аэродром.