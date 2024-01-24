Поддубный: ВСУ намеренно сбили самолет с украинскими военнопленными

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Вооруженные силы Украины намеренно сбили российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными. Он не исключает, что уничтожение пленных было устроено при участии западных военных специалистов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Противник, безусловно, намеренно сбил наш военно-транспортный самолет с украинскими военнопленными. <...> Более того, предполагаю, что уничтожение собственных пленных было устроено при участии западных военных специалистов, так как они отслеживают перемещения ЗРК Patriot, — пишет журналист.

Причину случившегося военкор видит в «активном противостоянии группировок западных кураторов» во власти. Также он связывает это с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские власти совершили «акт безумного варварства», сбив военный самолет Ил-76 с пленными ВСУ под Белгородом. Он добавил, что теперь любые возможные договоренности с Киевом оказались под вопросом.

После случившегося спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии. Володин выразил надежду, что после этого западные депутаты «прозреют» на предмет того, «кого они финансируют».

По данным Минобороны РФ на борту потерпевшего крушение в Белгородской области самолета Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ. Также в нем находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих.