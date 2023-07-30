Поддубный: ВС России уничтожили вертолет ВСУ в воздушном бою под Донецком

Вооруженные силы России вступили в воздушный бой с украинскими военнослужащими в районе населенного пункта Воздвиженка в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. В результате столкновения был сбит вертолет Ми-8 противника.

В районе Воздвиженки (ДНР) в воздушном бою сбит Ми-8 противника, — сообщил Поддубный.

Информацию о ликвидации вражеской техники также подтверждали в Министерстве обороны. В ведомстве уточняли, что за время спецоперации было уничтожено свыше 240 вертолетов ВСУ.

Ранее Поддубный сообщил, что украинские войска оказались в тяжелом положении на Артемовском направлении. В частности, противник несет большие потери в военной технике и живой силе. По словам военкора, украинские командующие связывают это с плотным артиллерийским и минометным огнем со стороны России.

Кроме того, ранее военнослужащие группировки «Восток» российских войск отразили нападение украинской армии на Запорожском направлении. По информации Минобороны, в ходе столкновения были ликвидированы несколько вражеских танков и боевых машин пехоты. Также была уничтожена реактивная система залпового огня, пункт временной дислокации и опорный пункт ВСУ.