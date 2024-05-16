Поддубный раскрыл, откуда ВСУ могут ударить по Белгороду Поддубный: ВСУ могут ударить по Белгороду с аэродрома в Миргороде

Фото: МО Украины

Украинские самолеты все еще могут взлететь с военного аэродрома в Миргороде Полтавской области для нанесения ударов по Белгороду, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВСУ не оставляют попытки нанести удар по российскому региону авиацией по мере того, как ВС РФ оттесняют от границы силы противника и уничтожают его артиллерию. Однако подобные площадки находятся под постоянным огневым воздействием российских сил, отмечает он.

Площадки, откуда все еще может взлетать вражеская авиация, — а это, в частности, военный аэродром в Миргороде Полтавской области — под постоянным огневым воздействием ВКС РФ, которое далее будет только усиливаться, — пишет журналист.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы с начала спецоперации на Украине ликвидировали 600 украинских самолетов и 274 вертолета. Также ВС РФ уничтожили 1300 машин реактивных систем залпового огня.

Один из обстрелов Белгорода прокомментировал посол КНДР в России Син Хон Чхоль. По его словам, Киев наносит удары по мирному населению «в отместку» за непрерывные поражения на поле боя. По его словам, это проявление «скверного естества, которое можно легко найти у всех приспешников США и Запада».