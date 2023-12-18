Поддубный показал успехи ивановских десантников под Артемовском Поддубный показал видео захвата десантниками опорного пункта ВСУ под Артемовском

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео захвата гвардейцами 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России опорного пункта противника в районе Артемовска. Действия на земле поддерживали разведчики при помощи дронов. Российским силам удалось нанести поражение военнослужащим ВСУ и захватить пленных.

По данным журналиста, систему обороны противника вскрыла разведка, были выявлены основные огневые точки подразделений ВСУ. Российские артиллеристы нарушили работу пунктов управления формирований врага и подавили его артиллерию. Далее выдвинулись штурмовики.

Об успехах ивановских десантников под Артемовском ранее сообщали и в Министерстве обороны России. Там пояснили, что операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах противника, которые сразу же уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.

Накануне обозреватель чешского издания iDNES Адам Гаек рассказал о катастрофической ситуации для ВСУ по всему фронту. По его словам, украинские войска полностью перешли в оборону в начале зимы, а российские военные, наоборот, усиливают давление по всей линии фронта в зоне спецоперации. Продвижение ВС РФ зафиксировано под Авдеевкой, Артемовском и на юго-западе от Донецка, отмечает он.