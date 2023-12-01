Поддубный не сомневается в скором взятии Марьинки Поддубный: нет оснований считать, что присутствие ВСУ в Марьинке будет долгим

Фото: МО Украины

Несмотря на то что Вооруженные силы Украины все еще находятся в Марьинке, нет оснований полагать, что это присутствие продлится долго, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Он отметил успехи российской армии под Донецком и назвал их итогом «огромной совокупности усилий».

Успехи армии России под Донецком — это итог огромной совокупности усилий. На фото — наш флаг на западе Марьинки. Противник еще сохраняет присутствие в этом спутнике Донецка, но сейчас нет оснований считать, что это присутствие продлится долго, — пишет Поддубный.

Он отметил, что также в Авдеевке ВСУ попали в окружение российских сил. По его словам, при потере противником любого из стратегически важных пунктов Киев попробует максимально мобилизовать западные страны для увеличения объемов помощи.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российский флаг поднят над самым крайним домом на западе Марьинки. Однако он добавил, что говорить о полном взятии под контроль населенного пункта пока рано.

Также об успешном продвижении в Марьинке сообщал и Telegram-канал «Иди и смотри». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.